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Санкции США ограничили продажу продуктов Microsoft российским компаниям

22.01.2018

Два официальных российских дистрибьютора компании Microsoft ввели новые ограничения на продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России, сообщает Reuters.

Один из дистрибьюторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от включенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки и в некоторых случаях — авансы. Второй дистрибьютор — компания RRC — уведомила клиентов, что для заказчиков, находящихся в секторальном списке санкций США, «вводятся серьезные ограничения» на размещение и оплату заказов.

Обе компании в качестве причины вводимых ограничений указывают новые правила, которые следуют из пакета санкций США, принятых после присоединения Крыма к территории России.  

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