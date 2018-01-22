Санкции США ограничили продажу продуктов Microsoft российским компаниям

Два официальных российских дистрибьютора компании Microsoft ввели новые ограничения на продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России, сообщает Reuters.
Один из дистрибьюторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от включенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки и в некоторых случаях — авансы. Второй дистрибьютор — компания RRC — уведомила клиентов, что для заказчиков, находящихся в секторальном списке санкций США, «вводятся серьезные ограничения» на размещение и оплату заказов.
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