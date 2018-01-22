Павел Чиков: принципы права переворачиваются (в гробу)

Расширяется судебная практика, когда административная ответственность оказывается строже уголовной. Общие принципы права переворачиваются (в гробу).



Стандартный приговор по уголовным делам о фальсификации на выборах — штраф 5-15 тысяч рублей. Приговор за причинение смерти по неосторожности (вот эти «случайно подстрелил напарника на охоте») — 100 тысяч рублей.

При этом штрафы за повторные протестные акции доходят до 200 тысяч рублей, а это КоАП, не уголовка. Штрафы «иностранным агентам» — 100, 150, 300 тысяч рублей.



Даже простое неисполнение требования прокурора наказывается так же, как за причинение смерти по неосторожности (до 100 тыс. руб. штраф).

Не стоит уж упоминания, что любые 20-30 часов обязательных работ за административные правонарушения или до 15 суток ареста (а по некоторым и до 30 суток) по факту гораздо более строгое наказание, чем условное лишение свободы.

То есть не заплатил вовремя штраф за превышение скорости, добро пожаловать на 15 суток в спецприемник. При этом пытал задержанного, вот тут 2 года условно распишитесь — раз в месяц отмечаться приходи, а через годик досрочно снимем условочку.

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