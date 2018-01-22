Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда кампании Навального

Мещанский районный суд 22 января удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации фонда «Пятое время года», который обеспечивает работу штаба политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

В Минюсте заявили, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе и осуществление фондом неуставной деятельности — «в том числе направление денежных средств на кампанию Навального». Так, фонд финансировал аренду помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.

Кроме того, по мнению представителя Минюста, фонд был включен в реестр операторов персональных данных и при этом хранил персональные данные в нарушение требований об их защите — так, на сайте собирались подписи сторонников оппозиционера.

«Пятое время года» также собирал средства в биткойнах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты.

Представитель Навального в суде Вячеслав Гимади утверждал, что Минюст не представил ни одного грубого нарушения, которое могло бы стать основанием для ликвидации фонда. По мнению сторонников Навального, все нарушения устранимы, а часть — не доказана.

В конце 2017 года ГУ Минюста по Москве по требованию прокуратуры провело внеплановую проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству. В январе подало иск о ликвидации фонда. В штабе Навального заявляли, что решение политическое и нацелено на срыв забастовки избирателей, которую объявил оппозиционер.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Погромы в штабах Навального

Интриги вместо выборов

В поисках пушечного мяса

Пограничное состояние

Революция в будуаре (дортуаре)