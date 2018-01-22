Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда кампании Навального

Мещанский районный суд 22 января удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации фонда «Пятое время года», который обеспечивает работу штаба политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».
В Минюсте заявили, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе и осуществление фондом неуставной деятельности — «в том числе направление денежных средств на кампанию Навального». Так, фонд финансировал аренду помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.
«Пятое время года» также собирал средства в биткойнах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты.
Представитель Навального в суде Вячеслав Гимади утверждал, что Минюст не представил ни одного грубого нарушения, которое могло бы стать основанием для ликвидации фонда. По мнению сторонников Навального, все нарушения устранимы, а часть — не доказана.
В конце 2017 года ГУ Минюста по Москве по требованию прокуратуры провело внеплановую проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству. В январе подало иск о ликвидации фонда. В штабе Навального заявляли, что решение политическое и нацелено на срыв забастовки избирателей, которую объявил оппозиционер.
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