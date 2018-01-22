Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с силовиками

Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия мессенджеров с органами, ведущими оперативно-разыскную деятельность, сообщает ТАСС.

В постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации, говорится, что администрация мессенджера теперь должна обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Кроме того, введен запрет на нахождение программно-технических средств, используемых в рамках такого взаимодействия, за пределами РФ.

Организатор распространения информации также обязан предоставить удаленный доступ к своей информационной системе не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления от ФСБ.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Погромы в штабах Навального

Интриги вместо выборов

В поисках пушечного мяса

Пограничное состояние

Революция в будуаре (дортуаре)