Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с силовиками

Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия мессенджеров с органами, ведущими оперативно-разыскную деятельность, сообщает ТАСС.
В постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации, говорится, что администрация мессенджера теперь должна обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Кроме того, введен запрет на нахождение программно-технических средств, используемых в рамках такого взаимодействия, за пределами РФ.
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