Комитет гражданских инициатив представил доклад о первом этапе президентской кампании

В рамках проекта «Выборы в России: независимый аудит» эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов представили доклад «Выдвижение кандидатов на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года».

Этап выдвижения кандидатов показал высокую активность потенциальных претендентов, заметно превышающую показатели многих предыдущих выборов, отмечают эксперты.

Существенной проблемой остается неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев. В целом авторы доклада отмечают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно.

«Заметный публичный конфликт вызвал только отказ ЦИК РФ в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального, обусловленный введенным в законе ограничением пассивного избирательного права, оцениваемым многими экспертами в качестве несправедливого и сомнительного с точки зрения соответствия конституционным нормам. Полагаем, что данная проблема должна стать предметом последующей корректировки российского законодательства о выборах», — говорится в докладе КГИ.

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