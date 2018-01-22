Пять лет совместной жизни предложили приравнять к браку

В Государственную думу РФ думу сенатор Антон Беляков внес законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». В случае принятия инициативы незарегистрированные отношения мужчины и женщины будут приравнены к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары, передает ТАСС.

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — говорится в законопроекте.

«2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — пояснил инициативу ее автор сенатор Антон Беляков.

Он считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты. Например, сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов». То есть, если пара не заключила договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.



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