Пять лет совместной жизни предложили приравнять к браку

В Государственную думу РФ думу сенатор Антон Беляков внес законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». В случае принятия инициативы незарегистрированные отношения мужчины и женщины будут приравнены к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары, передает ТАСС.
Он считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты. Например, сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов». То есть, если пара не заключила договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.
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