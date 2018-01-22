Собчак собрала необходимое количество подписей для президентских выборов

Ксения Собчак собрала более 101 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента. Счетчик размещен на сайте телеведущей, которую на выборы выдвинула партия «Гражданская инициатива».

Между тем, как рассказал РБК руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев, сбор подписей продолжится, так как штаб столкнулся с большим количеством поддельных подписей. В некоторых регионах доля брака достигала 30%. Подавать подписные листы для проверки в Центризбирком штаб Собчак планирует 30 января.

Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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