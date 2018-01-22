Мэра Махачкалы проверят на новые эпизоды

Уголовное дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении полномочий при продаже земельного участка, передано в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для скорейшего установления всех обстоятельств преступления, в том числе полного ущерба, причиненного преступными действиями, и всесторонней квалификации действий фигуранта дела. Кроме того, следователям дано поручение проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности», — говорится в сообщении Следственного комитета.
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