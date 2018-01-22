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Мэра Махачкалы проверят на новые эпизоды

22.01.2018

Уголовное дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении полномочий при продаже земельного участка, передано в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для скорейшего установления всех обстоятельств преступления, в том числе полного ущерба, причиненного преступными действиями, и всесторонней квалификации действий фигуранта дела. Кроме того, следователям дано поручение проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности», — говорится в сообщении Следственного комитета.

21 января суд арестовал Мусаева на 10 дней. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года он подписал постановление о передаче ОАО «АСПК» участка в Махачкале за 1,1 млн руб. Чиновник знал, что земля принадлежит Дагестану, при этом участок стоил дороже 81 млн руб. 

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