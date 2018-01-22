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В Сеуле демонстранты сожгли флаг КНДР

22.01.2018

Сторонники ультраправой Партии корейских патриотов, протестуя против участия КНДР в Олимпиаде, сожгли в центре Сеула флаг Северной Кореи и фотографию ее лидера Ким Чен Ына, передает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

«Пхенчханская Олимпиада постепенно превращается в пхеньянскую Олимпиаду имени Ким Чен Ына, неся признание его ядерной программе и северокорейскому режиму», — заявил на митинге один из организаторов акции.

После этого демонстранты подожгли фотографию Ким Чен Ына, флаг КНДР и так называемое знамя объединения с изображением Корейского полуострова, под которым пройдут атлеты двух стран на церемонии открытия Игр. Полицейские потушили огонь при помощи огнетушителей.

Ранее в результате переговоров страны договорились об участии делегации КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. 21 января в Южную Корею впервые за четыре года прибыла делегация из КНДР для осмотра мест художественных выступлений на зимних Олимпийских играх. 

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