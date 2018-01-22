В Сеуле демонстранты сожгли флаг КНДР

«Пхенчханская Олимпиада постепенно превращается в пхеньянскую Олимпиаду имени Ким Чен Ына, неся признание его ядерной программе и северокорейскому режиму», — заявил на митинге один из организаторов акции.
Ранее в результате переговоров страны договорились об участии делегации КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. 21 января в Южную Корею впервые за четыре года прибыла делегация из КНДР для осмотра мест художественных выступлений на зимних Олимпийских играх.
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