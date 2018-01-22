Напавшему на школьников в Улан-Удэ продлили срок задержания

Напавшему на школу в Улан-Удэ подростку Октябрьский районный суд столицы Бурятии продлил срок задержания до 11 утра вторника, 23 января, сообщает «Интерфакс».

Все пострадавшие от нападения получат компенсации, аналогичные тем, которые получают пострадавшие в результате ЧС, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, компенсация составит 400 тыс. рублей.

Компенсация будет выплачена из средств республиканского фонда непредвиденных расходов.

Утром 19 января ученик 9 класса школы №5 Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег кабинет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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