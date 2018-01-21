В России назвали состав олимпийской сборной по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав спортсменов сборной команды по фигурному катанию для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Состав команды сформирован по спортивному принципу, по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы.
В команду вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова и в качестве запасной — Станислава Константинова. Мужчин представят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и запасной Александр Самарин.
В танцах на льду заявлены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, в качестве запасных — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Этот состав должен утвердить Международный олимпийский комитет.
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