Бронетехника и спецназ Турции продвигаются по Африну

Подразделения ВС Турции, вошедшие в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота, передает агентство «Анадолу». В ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.

Ранее турецкая авиация в рамках операции «Оливковая ветвь» нанесла удары по 153 объектам террористов, сообщили в Генштабе вооруженных сил Турции. Операция «Оливковая ветвь» продолжается в соответствии с планом и направлена лишь на уничтожение террористов и объектов террористических структур — укрытий, позиций, автомобилей, складов с оружием и боеприпасов. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн, заявили в Генштабе.

«Целью операции «Оливковая ветвь» на сегодняшний день является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Турция стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркманское и арабское население региона от давления и насилия террористов», — сказал вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу

По его словам, успешное проведение операции и очистка Африна от террористов позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые постоянно обстреливались с территории соседней страны.

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