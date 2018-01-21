Бронетехника и спецназ Турции продвигаются по Африну

Подразделения ВС Турции, вошедшие в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота, передает агентство «Анадолу». В ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.
Ранее турецкая авиация в рамках операции «Оливковая ветвь» нанесла удары по 153 объектам террористов, сообщили в Генштабе вооруженных сил Турции. Операция «Оливковая ветвь» продолжается в соответствии с планом и направлена лишь на уничтожение террористов и объектов террористических структур — укрытий, позиций, автомобилей, складов с оружием и боеприпасов. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн, заявили в Генштабе.
По его словам, успешное проведение операции и очистка Африна от террористов позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые постоянно обстреливались с территории соседней страны.
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