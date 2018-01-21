Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 дней по делу о превышении полномочий при выделении земли, сообщает ТАСС.
Следователь просил заключить чиновника под стражу, так как он «в силу своего положения может оказать давление на уголовное дело, свидетелей, а также скрыться». Защита выступала против, обосновывая свою позицию тем, что Мусаева задержали не при попытке покинуть республику, а после того, как он добровольно явился в следственные органы. Адвокаты также заявили ряд ходатайств о приобщении к делу положительной характеристики, справки о составе семьи, справки из больницы о состоянии здоровья подозреваемого, в которой говорится, что он имеет сердечные болезни, а также обращения от общественных организаций и городского собрания депутатов Махачкалы с просьбой не заключать Мусаева под стражу.Суд в итоге встал на сторону следствия и арестовал Мусаева на 10 дней. Защита намерена обжаловать это решение.
Мусаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года он подписал постановление о передаче ОАО «АСПК» участка в Махачкале за 1,1 млн руб. Чиновник знал, что земля принадлежит Дагестану, при этом, согласно заключению специалиста, участок стоил дороже 81 млн руб.
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