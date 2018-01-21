В США из-за отсутствия финансирования закрыли Статую Свободы

В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за просрочки ассигнований, сообщается в официальном Twitter комплекса. Распоряжение действует до отдельного уведомления.
Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information— Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 20 января 2018 г.
Десятки госучреждений в США прекратили работу, а сотни тысяч их сотрудников переведены на неоплачиваемый отпуск из-за того, что сенаторы не договорились о бюджете 20 января.
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