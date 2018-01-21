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В США из-за отсутствия финансирования закрыли Статую Свободы

21.01.2018

В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за просрочки ассигнований, сообщается в официальном Twitter комплекса. Распоряжение действует до отдельного уведомления.  

Десятки госучреждений в США прекратили работу, а сотни тысяч их сотрудников переведены на неоплачиваемый отпуск из-за того, что сенаторы не договорились о бюджете 20 января.

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