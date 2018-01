В США из-за отсутствия финансирования закрыли Статую Свободы

В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за просрочки ассигнований, сообщается в официальном Twitter комплекса. Распоряжение действует до отдельного уведомления.

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information