Пилотам удалось избежать воздушного столкновения самолетов близ Москвы

Авиалайнер «Суперджет», летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским «Боингом», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел вечером 20 января, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

«Самолет «Суперджет», выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в «Шереметьево», и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с «Боингом», направлявшимся из Мурманска во «Внуково», — сказал собеседник агентства.

В момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. Однако пилотам под команды диспетчеров удалось благополучно развести самолеты.

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