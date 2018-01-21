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Делегация КНДР впервые за четыре года посетила Южную Корею

21.01.2018

Северокорейская делегация прибыла 21 января прибыла в Южную Корею, чтобы проверить места художественных выступлений на зимних Олимпийских играх. Делегацию из семи человек возглавила певица Хен Сон Воль, возглавляющая оркестр Samjiyon. Она известна как одна из самых влиятельных женщин в КНДР и, по слухам, бывшая девушка Ким Чен Ына, пишет агентство Yonhap.

Отвечая на вопрос о ее впечатлениях от поездки, она просто улыбнулась и не дала ответа. Хен и члены ее делегации тщательно охранялись сотрудниками полиции Южной Кореи и государственной разведки.

Визит продлится два дня. Делегаты планируют осмотреть сцену, аудиосистему и другие условия для предстоящей работы, обсудить график и программу.

Кореи в ближайшее время обменяются визитами должностных лиц на рабочем уровне для продолжения консультаций по вопросам участия Севера в Олимпийских играх и последующих Паралимпийских играх.  

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