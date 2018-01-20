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Эрдоган объявил о начале военной операции против сирийских курдов

20.01.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте военной операции против курдов на Севере Сирии, передает в субботу, 20 января, агентство «Анадолу».

Эрдоган называет ее «антитеррористической операцией». Турки пытаются оттеснить от своей границы курдские Отряды Народной Самообороны (YPG), расположенные в сирийском Африне. Анкара видит в них союзников Рабочей партии Курдистана, с которой ведет войну на территории Турции.

Отряды Народной Самообороны — это основная военная сила Сирийских Демократических Сил, которые нанесли поражение «Исламскому государству»*. Ранее США призывали Турцию отказаться от военной компании против курдов и сосредоточиться на борьбе с исламистами.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

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