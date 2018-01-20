Эрдоган объявил о начале военной операции против сирийских курдов

Эрдоган называет ее «антитеррористической операцией». Турки пытаются оттеснить от своей границы курдские Отряды Народной Самообороны (YPG), расположенные в сирийском Африне. Анкара видит в них союзников Рабочей партии Курдистана, с которой ведет войну на территории Турции.
Отряды Народной Самообороны — это основная военная сила Сирийских Демократических Сил, которые нанесли поражение «Исламскому государству»*. Ранее США призывали Турцию отказаться от военной компании против курдов и сосредоточиться на борьбе с исламистами.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.
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