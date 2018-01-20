Фигуранту дела «Седьмой студии» отказали в звонках жене и дочери

Обвиняемому в мошенничестве по делу «Седьмой студии» Алексею Малобродскому следователи отказалив разрешении на телефонные звонки жене и дочери. Об этом адвокат обвиняемого Ксения Карпинская заявила «Дождю» в субботу, 20 января.

По словам защитника, следователь разрешила Малобродскому сделать звонок в ее присутствии, но потом, по неизвестным причинам, ему было в этом отказано. Карпинская добавила, что следствие закончено, все документы собраны и непонятно почему ее подопечному было отказано в звонке.

Алексей Малобродский работал генеральным продюсером «Седьмой студии». Сейчас он находится в СИЗО. Его, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в хищении 133 млн руб., которые были выделены государством на проект «Платформа».