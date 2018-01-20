В Омске задержаны волонтеры штаба Навального

Согласно записи на странице, волонтеров увезли в отдел полиции № 4. Их увезли туда «до выяснения обстоятельств задержания». К волонтерам поехали юрист и координатор штаба. Один из членов штаба оппозиционера Олег Снов сообщил в своем Twitter, что задержаны восемь человек. Он также отметил, что в Омске митинг 28 января был согласован.
Алексей Навальный призвал к забастовке голосования 18 марта 2018 года после того, как ему отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Акции в поддержку забастовки запланированы 28 января по всей стране.