Из-за отсутствия финансирования в США приостановили работу госучреждения

Государственные учреждения США временно перестали работать из-за того, что сенаторы не договорились о бюджете, сообщает в субботу, 20 января, Reuters.

Сенаторов разделил вопрос иммиграции. Демократы хотят гарантий для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не будет обсуждать этот вопрос до тех пор, пока правительство не начнет работу. Законопроект о продлении госфинансирования правительства должны были поддержать как минимум 60 сенаторов из ста. Однако у республиканцев только 51 мандат.

Теперь десятки госучреждений по всей стране прекратили работу, а сотни тысяч их сотрудников переведены на неоплачиваемый отпуск.

Ранее законопроект прошел нижнюю палату американского парламента. В документе также предусмотрены средства на финансирование стены с Мексикой, которая была одним из предвыборных обещаний Трампа.