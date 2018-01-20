В школах Бурятии введут пропускной режим после нападения девятиклассника

В школах Республики Бурятия введут пропускной режим, сообщает в субботу, 20 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Пропуск в школы будут контролировать работник частного охранного предприятия или штатный охранник образовательного учреждения. Также, по мнению главы республики, в школах должны быть установлены тревожные кнопки, а в тех учреждениях, где нет поблизости отделения полиции, должен быть введен специальный порядок реагирования. Также Цыденов считает, что в школах необходимо усилить психологическую службу.

19 января в Бурятии девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса школы №5 и их учительницу.. Пострадали семь человек. Нападавший также пытался поджечь класс бутылкой с зажигательной смесью. Также после атаки он пытался покончить с собой. Мотивы нападавшего пока не известны.



