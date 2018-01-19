Керимову разрешили съездить в Россию

Суд Франции разрешил российский бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову на выходные съездить в Россию, сообщает ТАСС.

«Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», — сказал прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

The New Times

Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его отпустили под залог, он не имеет права покидать страну. 6 декабря сумма залога была увеличена с €5 млн до €40 млн.

Приключение слов

« Скиф» против мишки Паддингтона

« Кремлевский доклад» Трампа могут засекретить

«Режим продвигается от авторитарного к тоталитарному»

