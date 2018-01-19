Собчак потребовала от Кадырова освободить главу чеченского «Мемориала»

Собчак обратила внимание на слова Кадырова, который назвал правозащитников «людьми без нации и рода». По мнению телеведущей, такие правозащитники, как Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев и есть люди самого лучшего рода. Собчак добавила, что самому Кадырову может когда-нибудь понадобиться их защита. Также телеведущая призвала оппозиционера Алексея Навального, а также кандидатов в президенты Григория Явлинского, Павла Грудинина и Бориса Титова поддержать ее требование об освобождении Титиева. В министерстве правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации РБК заявили, что письмо Сочак — это «пиар-ход».
Титиев был задержан 9 января. В чеченском МВД заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подкинули полицейские. 16 января Титиев написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о своей невиновности.