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Роскомнадзор заблокировал три группы во «ВКонтакте» после нападений на школы

19.01.2018

Роскомнадзор внес три интрнет-страницы в Единый реестр запрещенной информации по требованию Роспотребнадзора, так как на них размещалась информация, способная побудить школьников «к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера», сообщили в ведомстве.  

Руководство социальной сети оперативно удалило противоправную информацию, отметили в Роскомнадзоре.

На этой неделе произошло три ЧП в школах России. 15 января нападение на учеников 4 класса произошло в пермской школе. Тогда двое подростков с ножами ранили 12 детей и учительницу, после чего нанесли ранения друг другу. 17 января в школе Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. 19 января в Улан-Удэ подросток напал на школьников с топором, по некоторым данным, позже он хотел покончить с собой. Правоохранительные органы проверяют версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений. 

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