Роскомнадзор заблокировал три группы во «ВКонтакте» после нападений на школы

Роскомнадзор внес три интрнет-страницы в Единый реестр запрещенной информации по требованию Роспотребнадзора, так как на них размещалась информация, способная побудить школьников «к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера», сообщили в ведомстве.

Руководство социальной сети оперативно удалило противоправную информацию, отметили в Роскомнадзоре.