Навальный рассказал о результатах голосования за президента 18 марта

Алексей Навальный в пятницу, 19 января, на своем сайте опубликовал социологический опрос о предстоящих выборах президента.



Согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего президента Владимира Путина проголосовали 62% респондентов, за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина по 6%. За телеведущую Ксению Собчак, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова — менее 1%. Неопределившихся — 21%.

Социологи Навального также распределили неопределившиеся голоса и получили данные, которые, по их словам, примерно отразят результаты будущего голосования. Согласно им, Путин получит 78%, Жириновский и Груднин по восемь процентов, остальные — по одному проценту. Также Навальный отметил, что большинство респондентов не знают, что КПРФ выдвинула не лидера партии Геннадия Зюганова, а другого кандидата.

Ранее Навальный пообещал, что его команда будет публиковать еженедельные общероссийские опросы. Об этом политик объявил после того, как стало известно, что «Левада-центр» не будет заниматься в 2018 году предвыборной социологией.