Глава МВД по Красноярскому краю приказал личному составу посмотреть фильм «Движение вверх»

Чиков также опубликовал снимок приказа врио начальника отдела по работе с личным составом УМВД «Красноярское», в котором от начальников отделов полиции требуется предоставить отчет о просмотре фильма личным составом. Отчет требуется сдать до 12:00 22 января.
«Движение вверх» — это отечественный фильм режиссера Антона Мегердичева. Картина рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Фильм стал рекордсменом российского проката. Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что Минкультуры перенесло премьеры двух иностранных картин, чтобы убрать конкурентов фильма «Движение вверх». На действия Министерства пожаловались члены Ассоциации владельцев кинотеатров.