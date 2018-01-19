Глава МВД по Красноярскому краю приказал личному составу посмотреть фильм «Движение вверх»

Начальник Главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий приказал личному составу посмотреть фильм «Движение вверх». Об этом в пятницу, 19 января, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram Чиков также опубликовал снимок приказа врио начальника отдела по работе с личным составом УМВД «Красноярское», в котором от начальников отделов полиции требуется предоставить отчет о просмотре фильма личным составом. Отчет требуется сдать до 12:00 22 января.

«Движение вверх» — это отечественный фильм режиссера Антона Мегердичева. Картина рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Фильм стал рекордсменом российского проката. Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что Минкультуры перенесло премьеры двух иностранных картин, чтобы убрать конкурентов фильма «Движение вверх». На действия Министерства пожаловались члены Ассоциации владельцев кинотеатров.