СК возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева, сообщается в пятницу, 19 января, на сайте СК.



Мусаева заподозрили в превышении должностных полномочий с ущербом на 80 млн руб. По версии следствия, в марте 2016 года мэр Махачкалы превысил должностные полномочия, подписав постановление о передаче ОАО «АСПК» участка в Махачкале за плату в 1,1 млн руб. Чиновник знал, что земля принадлежит Дагестану, при этом, согласно заключению специалиста, участок стоил дороже 81 млн руб. СК возбудил дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

Мусаев стал главой Махачкалы в 2015 году. До этого он работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.