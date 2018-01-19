Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия

Глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения. Россия, по словам Лаврова, разделяет задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО. Это соглашение провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения, считает глава МИД.
ДЗЯО был принят в ООН в июле 2017 года по итогам переговоров, в которых ядерные державы участие не принимали. Подписавшие документ страны обещают никогда не разрабатывать, испытывать или применять ядерное оружие, а также не размещать подобные вооружения, принадлежащие другим странам, на своей территории.