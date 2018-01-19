КС опубликовал отказ в рассмотрении жалобы Навального на закон о выборах президента

Конституционный суд России опубликовал постановление об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Алексея Навального на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 52 статьи 3 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

Основываясь на этом законе ЦИК отказал Навальному в участии в выборах, так как не имеет права быть избранным президентом РФ человек, имеющий неснятую и непогашенную судимость.

«Правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; создавая соответствующие правовые механизмы, федеральный законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, значит, в законности и бескорыстности их действий, в том числе использовать для достижения указанных целей определенные ограничения пассивного избирательного права», — отмечается в документе суда.

Определение Конституционного суда по данной жалобе окончательное и обжалованию не подлежит.

Навальный просил признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.

