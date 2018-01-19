КС опубликовал отказ в рассмотрении жалобы Навального на закон о выборах президента

Конституционный суд России опубликовал постановление об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Алексея Навального на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 52 статьи 3 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».
Основываясь на этом законе ЦИК отказал Навальному в участии в выборах, так как не имеет права быть избранным президентом РФ человек, имеющий неснятую и непогашенную судимость.
Определение Конституционного суда по данной жалобе окончательное и обжалованию не подлежит.
Навальный просил признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.