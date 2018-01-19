Доверенные лица Путина могут отказаться от дебатов

В Кремле и штабе кандидата Владимира Путина рассматривают вариант, при котором в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах не будет участвовать никто из представителей действующего президента, пишет РБК со ссылкой на источники.

О том, что Путин не станет принимать участие в дебатах, решение уже принято. Вопрос участия его доверенных лиц рассмотрят в ближайшее время. По данным источника РБК, наиболее вероятен сценарий, при котором в дебатах на федеральном уровне представители Путина участвовать не станут, но примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах.