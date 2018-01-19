Нападение на школу произошло в Улан-Удэ

Приблизительно в 9:35 19 января в школу № 5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

По предварительной информации правительства Бурятии , в больницу доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика 7 класса. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение. Поиски еще двоих нападавших продолжаются.В Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних. По версии СК, на учеников напал один человек.

«По предварительным данным следствия, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. В результате его действий ранения причинены 3 ученикам и учителю», — говорится в сообщении СК.

15 января нападение на учеников 4 класса произошло в пермской школе. Тогда двое подростков с ножами ранили 12 детей и учительницу, после чего нанесли ранения друг другу.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого.

По данным «Интерфакса», правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в течение одной недели.