Власти Москвы предложили Навальному провести акцию в Щукино

Мэрия Москвы предложила оппозиционеру Алексею Навальному провести акцию 28 января в районе Щукино, а не на Тверской, как он планировал. Политик отказывается менять планы.

«Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону — в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь», — написал он в Twitter.

Ранее Навальный сообщал , что в уличной акции протеста 28 января примут участие более 90 городов. По его словам, акции согласованы местными властями в 90% случаев.

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