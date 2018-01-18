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В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

18.01.2018

В петербургский штаб Алексея Навального с обыском пришла полиция, сообщают сотрудники штаба в четверг, 18 января.

На странице сторонников Навального в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что около 10–15 сотрудников силовых органов пришли в штаб, который они называют «местом происшествия». В Twiiter петербургского штаба сказано, что полицейские выгнали всех, кроме координатора, отказались пускать журналистов, изъяли технику, отключили камеры в штабе и закрыли окна прессволом и картой города, чтобы никто не мог снимать обыск.

В штабе также сообщили, что власти Петербурга не согласовали заявку на шествие и митинг 28 января недалеко от Смольного под предлогом того, что на маршруте шествия якобы находятся дома, где проводится ремонт.

28 января Алексей Навальный призвал россиян выйти на акцию «забастовки избирателей». В ряде городов сторонникам оппозиционера власти уже отказали в согласовании мероприятия.

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