В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

На странице сторонников Навального в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что около 10–15 сотрудников силовых органов пришли в штаб, который они называют «местом происшествия». В Twiiter петербургского штаба сказано, что полицейские выгнали всех, кроме координатора, отказались пускать журналистов, изъяли технику, отключили камеры в штабе и закрыли окна прессволом и картой города, чтобы никто не мог снимать обыск.
В штабе также сообщили, что власти Петербурга не согласовали заявку на шествие и митинг 28 января недалеко от Смольного под предлогом того, что на маршруте шествия якобы находятся дома, где проводится ремонт.
28 января Алексей Навальный призвал россиян выйти на акцию «забастовки избирателей». В ряде городов сторонникам оппозиционера власти уже отказали в согласовании мероприятия.