В селе Саратовской области загорелся нефтепровод и дома

В селе Красноармейское произошел прорыв нефтепровода, возник пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой ГУ МЧС по Саратовской области.
«Позвонили жители села, сообщили о пожаре. На место выехали 15 пожарных машин и 51 человек личного состава», — сказал представитель МЧС, отметив, что пожар произошел на территории села, жителей, возможно, эвакуируют.
Глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия.
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