В селе Саратовской области загорелся нефтепровод и дома

В селе Красноармейское произошел прорыв нефтепровода, возник пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой ГУ МЧС по Саратовской области.

«Позвонили жители села, сообщили о пожаре. На место выехали 15 пожарных машин и 51 человек личного состава», — сказал представитель МЧС, отметив, что пожар произошел на территории села, жителей, возможно, эвакуируют.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск–Тихорецк остановлена, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его информации, «ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелись два дома».

Глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия.

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