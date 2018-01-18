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В ЦИК РФ предупредили о поддельных приглашениях на избирательные участки

18.01.2018

Центральная избирательная комиссия России предупредила аудиторию своего аккаунта в Twitter, что распространяются поддельные приглашения от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

«Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении

«Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина. Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну», — написано в листовках.

Ответственность за их создание на себя взял Алексей Навальный, которого не допустили до участия в президентских выборах.

«О, мошенники из ЦИКа выпустили специальное заявление о листовке, которая им не нравится. Ну что же, листовку можно скачать здесь. Распространяйте ее, где только можете, огорчайте ЦИК», — написал Навальный в ответ на объявление Центризбиркома, указав ссылку для скачивания листовки.  

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