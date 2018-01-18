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Минфин заявил о создании опорного банка для гособоронзаказа

18.01.2018

Правительством РФ принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, говорится в сообщении Министерства финансов. 

«Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Название банка Минфин не озвучил, но по данным источников «Интерфакса» базой для создания специализированного банка может стать «дочка» ВЭБа — банк «Глобэкс».

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