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Учеников 4 «Б» пермской школы отправят в «Артек», семьям выплатят деньги

18.01.2018

По распоряжению губернатора Пермского края Максима Решетникова, пострадавшие от нападения ученики пермской школы № 127 получат материальную помощь из краевого бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На мартовские праздники все ученики 4 «Б» и дети учителя отправятся в туристическую поездку. Летом их направят в международный детский лагерь «Артек». Для материальной помощи пострадавшим выплатят 2,8 млн рублей. Учитель Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тыс. руб. Еще 400 тыс. будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям еще 7 школьников будет выделено по 200 тыс. руб.

15 января два подростка, вооружившись ножами, пришли в школу № 127 Перми. Войдя в класс, где занимались дети 4 «Б», они умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

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