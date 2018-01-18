Ульяновский губернатор против отчисления танцующих в фуражках курсантов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает, что нет необходимости отчислять курсантов института гражданской авиации, которые попали в центр скандала из-за видеоролика с откровенным танцем в форменных фуражках.
«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям. Уверен — они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — написал Морозов в Facebook.
На ставшем скандальным видео курсанты в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии под песню Satisfaction. Поведение молодых людей возмутило руководство вуза и Росавиации.
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