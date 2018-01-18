Павел Чиков о положительных трендах

В стране продолжается снижение численности заключенных.



По состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек. На начало 2017 года в России было 630 тыс. заключенных. Пять лет назад — 701 тыс. заключенных, 10 лет назад — 886 тыс. (данные ФСИН России). Был скачок числа арестованных со второго полугодия 2012 года и последующий тренд на рост населения СИЗО (на фоне падения числа осужденных в колониях), который привел к перелимиту в большинстве изоляторов на 10-25%. С конца 2017 года впервые за 5 лет стало снижаться и число арестантов.

Продолжает сокращаться личный состав МВД.



Тихо и незаметно год за годом путем ликвидации избыточных структур (ФМС), упразднения отдельных направлений (например, стационарные посты ДПС), передачи функций в другие ведомства (Росгвардия), разаттестации, сокращения вакансий и прямого урезания штатов численность личного состава МВД за последнее десятилетие сократилась на 40-50%.

Снижается преступность.

Можно много и обоснованно критиковать криминальную статистику, но многолетний тренд на снижение числа регистрируемых преступлений сохраняется. Сегодня он минимальный с советского времени. Растет и главный и всеми фибрами души любимый полицейскими начальниками показатель — раскрываемости.

Сохраняется минимальный уровень уголовных дел против активистов.

Центры противодействия экстремизму заметно снизили свою активность, хотя перед самыми разными выборами обычно происходило наоборот. Политически мотивированное уголовное преследование ищет новые лакуны — преследование по религиозному принципу или привязки к террористической деятельности.

Причины по каждому пункту и в целом, конечно, самые разные, о них можно писать научные статьи и диссертации. Это не пост поддержки политического режима и не пост похвалы всем или каким-то конкретным силовикам, скорее, ремарки на полях, дополняющие картину и делающие ее объемной.

Источник