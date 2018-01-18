Владельцы кинотеатров обвинили Мединского во вредительстве индустрии

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров опубликовали в четверг, 18 января, в Facebook обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором обвинили его во вредительстве индустрии.

Причиной обращения послужил перенос Минкультом премьеры «Приключения Паддингтона-2». В ассоциации пожаловались, что это и подобные решения Мединский принимает единолично без кинопрокатчиков. Владельцы кинотетров напомнили, что в регламенте правительства России сказано, что спорные ситуации с датами выходов фильмов должны решаться экспертным советом по выдаче прокатного удостоверения. В заявлении сказано, что министр культуры «даже не создал видимости обсуждения ситуации» и не нашел в себе смелости открыто сказать, ради какого фильма были осуществлены переносы премьер двух фильмов. Мединского также обвинили в цензуре посредством выдачи прокатного удостоверения.

Начало проката в России картины «Приключения Паддингтона-2» перенесли за день до премьеры. Также Минкультуры предложило перенести с 25 января на 1 февраля выход фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». По данным газеты «КоммерсантЪ», Минкультуры хочет таким образом убрать конкурентов отечественного фильма «Движение вверх».