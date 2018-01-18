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Рада Украины в законе о Донбассе назвала Россию оккупантом

18.01.2018

Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За принятие документа проголосовали 280 депутатов, передает «Интерфакс».

«Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль», — сказано в законе.

Документ определяет, что «временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав».

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