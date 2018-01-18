Похороны Владимира Шаинского состоятся 22 января

Прощание с композитором Владимиром Шаинским, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11 до 13 часов в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14 часов на Троекуровском кладбище, сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

«В связи с праздниками родственники композитора в США не имели возможности быстро получить документы, удостоверяющие его смерть. Кроме того, соответствующая документация потребовалась для получения разрешения на вывоз тела за пределы Соединенных Штатов, на это также ушло время. Гроб с телом Владимира Яковлевича должен вылететь в Россию в предстоящую пятницу», — сказал Журавский.

Композитор Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

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