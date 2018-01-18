Навальный: в акции 28 января примут участие более 90 городов

Алексей Навальный, который после отказа ЦИК допустить его до президентских выборов объявил о «забастовке избирателей», сообщил, что в уличной акции протеста 28 января примут участие более 90 городов. По его словам, акции согласованы местными властями в 90% случаев.
«Отказы в некоторых городах связаны, очевидно, с тупостью и упрямством местных властей. Акции в этих городах все равно будут, и в них особенно важно участвовать. В нескольких местах нам согласовали, но с переносом на очень неудобные время и место. Такое мы расцениваем как незаконный отказ и будем проводить там, где уведомляли. В полном соответствии с решением Конституционного суда», — пишет Навальный на своем сайте.
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