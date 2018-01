Трамп включил сюжет о «сговоре с Россией» в список главных фейковых новостей

Команда президента США Дональда Трампа объявила победителей конкурса фейковых новостей среди СМИ, сообщается в четверг, 18 января, на сайте Республиканской партии.Среди победителей новости и сюжеты от CNN, The New York Times, The Washington Post, Time, ABC, The Newsweek и сюжет CNN о «сговоре с Россией». Первое место в списке фейков занял лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который написал, что экономика США никогда не восстановится после победы Трампа на выборах. На сайте республиканцев указано, что на самом деле уверенный рост экономики продолжается весь первый год президентства Трампа. Также в список вошла новость о том, что якобы первая леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда не пожала Трампу руку, что администрация президента скрыла доклад об изменении климата и что Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из Овального кабинета и другие.Отдельно указано, что медиа сконцентрированы на негативных историях про президента США. Трамп привел список своих успехов, среди которых реформа налогов, то, что некоторые страны стали, наконец, платить свою долю за членство в НАТО, самый низкий уровень безработицы у чернокожего и латиноамериканского населения США в истории и другое.