Кураторы Кремля отправились в регионы обеспечивать явку

В регионы России отправились кураторы от администрации президента для контроля над исполнением проектов, направленных на повышение явки в день голосования 18 марта, пишет «КоммерсантЪ». Если раньше политтехнологи от администрации следили за общей политической обстановкой в регионе, то теперь они будут следить именно за выполнением проектов.
Повысить явку должны опросы в рамках проекта по благоустройству «Городская среда», проекты по селфи на участках, семейным играм и профтестированию для подростков.
В рамках профтестирования предполагается, что если на участок придет семья с детьми, то ребенок пройдет тест, а родители проголосуют.
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