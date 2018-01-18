Telegram увеличил сбор на ICO до $850 млн

Telegram собирается привлечь на предварительном ICO не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, пишут «Ведомости». По информации источников издания, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе российских.

Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет $20 млн, а якорным инвесторам компания предлагает вкладывать не менее $50 млн.



Деньги от ICO нужны Telegram на развитие новой блокчейн-платформы — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard. Привлеченные с помощью ICO средства также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON-технологий.

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