Telegram увеличил сбор на ICO до $850 млн

Telegram собирается привлечь на предварительном ICO не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, пишут «Ведомости». По информации источников издания, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе российских.
Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет $20 млн, а якорным инвесторам компания предлагает вкладывать не менее $50 млн.
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