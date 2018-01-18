КНДР на Олимпиаде в Пхенчане представят атлеты четырех видов спорта

КНДР и Южная Корея договорились, что Пхеньян отправит на Олимпиаду представителей четырех видов спорта, сообщает агентство Yonhapnews.
Глава оргкомитета Игр сказал, что Северная Корея будет бороться за медали в парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Количество северокорейских спортсменов пока не разглашается, так как список должен утвердить Международный олимпийский комитет.
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