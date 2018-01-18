КНДР на Олимпиаде в Пхенчане представят атлеты четырех видов спорта

КНДР и Южная Корея договорились, что Пхеньян отправит на Олимпиаду представителей четырех видов спорта, сообщает агентство Yonhapnews.

Глава оргкомитета Игр сказал, что Северная Корея будет бороться за медали в парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Количество северокорейских спортсменов пока не разглашается, так как список должен утвердить Международный олимпийский комитет.

17 января стало известно, что делегации КНДР и Южной Кореи на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчане пройдут под флагом «единой Кореи». Кроме того, в Играх примет участие совместная женская команда по хоккею.

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