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КНДР на Олимпиаде в Пхенчане представят атлеты четырех видов спорта

18.01.2018

КНДР и Южная Корея договорились, что Пхеньян отправит на Олимпиаду представителей четырех видов спорта, сообщает агентство Yonhapnews.

Глава оргкомитета Игр сказал, что Северная Корея будет бороться за медали в парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Количество северокорейских спортсменов пока не разглашается, так как список должен утвердить Международный олимпийский комитет.

17 января стало известно, что делегации КНДР и Южной Кореи на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчане пройдут под флагом «единой Кореи». Кроме того, в Играх примет участие совместная женская команда по хоккею. 

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