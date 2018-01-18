В Казахстане 52 человека сгорели в автобусе

Пассажирский автобус «Икарус» загорелся утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.
«Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь. Остальные 52 человека погибли на месте», — говорится в сообщении.
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