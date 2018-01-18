Усманов и Чайка попали в поле зрения сенаторов США

Четыре американских сенатора призвали администрацию президента США обратить внимание на генерального прокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова в подготавливаемом санкционном докладе.
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на отдельных лиц из круга приближенных президента Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской и мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок затрагивали граждан США и доли американских компаний, повышая вероятность нарушения закона о борьбе с иностранной коррупцией», — цитирует письмо Роджера Уикера, Марко Рубио, Кори Гарднера и Линдси Грэма «Интерфакс».По их словам, одним из таких лиц является генпрокурор РФ Юрий Чайка, другим — «один из самых влиятельных олигархов РФ, имеющий тесные связи с Кремлем» Алишер Усманов.
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