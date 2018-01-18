Кадыров назвал главу грозненского «Мемориала» наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою позицию относительно задержания руководителя грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает «Каваказ.Реалии», ссылаясь на эфир ЧГТРК «Грозный».

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали. Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался. Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… Неужели он [Титиев] не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — прокомментировал Кадыров задержание Титиева.

17 января в офисе ПЦ «Мемориал» в Ингушетии произошел пожар. Правозащитники уверены, что пождог связан с делом Титиева и нацелен на выдавливание «Мемориала» из Северного Кавказа.

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